Иран выполнил обещание ударить по украинским военным объектам

КСИР заявил об уничтожении склада украинских противодронных систем в Дубае. На территории находился 21 украинец, о их судьбе не сообщается.

Как заявил представитель иранских военных, помимо украинского склада, удару подверглось убежище американских командиров и солдат, сообщает ТАСС.

1 марта в Иране назвали Украину законной целью для ударов. Об этом заявил глава комиссии по национальной безопасности иранского парламента Ибрагим Азизи.

Это заявление было сделано после того, как Киев сообщил о готовности оказать поддержку США и Израилю в деле борьбы с беспилотниками. В Тегеране это приравняли ко вступлению Украины в войну и, сославшись на статью 51 Устава ООН, предупредили о нанесении ударов по её территории.