Москвичей ждёт летнее тепло в начале апреля

В первые дни апреля в Москве будет по-летнему тепло. По прогнозу Гидрометцентра, днём 2 и 3 апреля столбики термометров поднимутся до 17-ти, а местами и до 22-х градусов.

При этом ночные температуры в начале второго месяца весны будут колебаться около нуля. Поэтому летнее тепло будет обманчивым и кратковременным.

Прошедшая зима установила рекорды по высоте снежного покрова в столице. Коммунальные службы вывезли с московских улиц сотни тысяч тонн снега.

Кроме обильных снегопадов погода преподнесла жителям столичного региона и ещё один сюрприз – в январе в Подмосковье температура местами опускалась до минус 32 градусов.