Ночью 29 марта силами ПВО России сбито 203 вражеских беспилотника

Минувшей ночью над территорией России сбито 203 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 20 регионов и акватория Чёрного моря. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Пензенской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Московской областях, на Кубани и в Крыму.

Мирный житель пострадал при детонации дрона ВСУ в селе Красный Октябрь в Белгородской области. В результате атаки БПЛА повреждён порт Усть-Луга в Ленинградской области.

Ночью из-за угрозы беспилотников вводились временные ограничения в аэропортах Калуги, Пензы, Пскова, Саратова и Ульяновска.