Армия России развивает наступление в Харьковской области

В зоне СВО за минувшие сутки российские войска уничтожили ещё два натовских БТР, а также поразили 38 пунктов управления беспилотниками. Наступление сразу на десяти участках Харьковского фронта развивают бойцы "Северной" группировки. Попытки радикалов перебросить резервы и перейти в контратаку пресекают точные удары артиллерии.

Охоту за вражеской бронетехникой ведут операторы дронов на Добропольском направлении. Обнаружив танк, расчёт БПЛА обездвижил и уничтожил машину, а затем ликвидировал боевой отряд охранения, который пытался скрыться в лесополосе.

Удары с воздуха по позициям ВСУ наносят экипажи истребителей. Во время вылета Су-34 поразил пункт управления беспилотниками.