Американские морпехи прибыли на Ближний Восток

Около трёх с половиной тысяч американских морских пехотинцев прибыли на Ближний Восток. Об этом официально сообщило Центральное командование Вооружённых сил США.

К берегам Ирана прибыл десантный корабль USS Tripoli класса America. Он служит флагманом для десантной группы 31-го экспедиционного подразделения морской пехоты.

Ранее в США неоднократно заявляли о планах по отправке морпехов на Ближний Восток. Официальные лица напрямую таких заявлений не делали, но не исключали возможности проведения сухопутной операции в Иране.