Зеленского могли послать подальше от Израиля

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху мог отказать главе киевского режима Владимиру Зеленскому в визите. Об этом 28 марта заявил корреспондент портала Axios Барак Равид.

Как объяснил журналист, сейчас Зеленский находится в ближневосточном турне, чтобы согласовать с государствами сотрудничество в сфере безопасности против Ирана. За последние два дня он посетил несколько стран Персидского залива. Единственной точкой, куда ещё не ступала за это время нога украинца, остается Израиль.

Возможно, именно из-за отказа израильского политика глава киевского режима не поехал в Иерусалим, объяснил корреспондент Axios.

По данным Равида, Нетаньяху также хотел позвонить Зеленскому. Но долгожданного разговора глава киевского режима не получил — израильский премьер "пропал".