Президент Польши разгневался из-за Евросоюза

Президент Польши Кароль Навроцкий, выступая в американском Далласе, раскритиковал Евросоюз, передает радиостанция RMF FM.

По его словам, ЕС "нуждается в быстром исправлении", а решения руководства союза зачастую являются "противоречащими здравому смыслу". Вместо укрепления Европы, по его мнению, чиновники ослабляют её.

В частности, это касается энергетической и миграционной политики, уточнил Навроцкий.

"Я говорю об энергетической политике, которая идет слишком быстро, без оглядки на экономическую и энергетическую безопасность. О миграционной политике, которая не может защитить границы или социальную сплоченность", — заявил польский лидер.