Режим ЧС и лавинная опасность: Дагестан переживает сильнейшее наводнение

В Дагестане ликвидируют последствия разгула стихии. После аномальных ливней в Махачкале введён режим ЧС. Сложная обстановка в Хасавюрте и Дербенте: размыты трассы, обрушены два железнодорожных моста. В одном из горных сёл подтоплены более 460-ти домов, началась эвакуация. Без света во всей республике остаются свыше трёхсот тысяч жителей. В горах объявлена лавинная опасность.

Потоки воды были такой силы, что тяжёлые внедорожники плыли по волнам словно бумажные кораблики. Потоп уже называют крупнейшим в Дагестане за последние 107 лет. За сутки в Махачкале выпало больше 50 миллиметров осадков. Из-за прорыва Самурского канала затоплен участок федеральной трассы.

Напора стихии не выдержал даже железнодорожный мост - обрушились сразу два пролёта. Движение поездов пока пустили по одному пути. В Махачкале затоплены десятки дворов и домов. Под воду ушли целые районы частного сектора.

Кое-где уровень воды поднялся аж до второго этажа. Откачивать её приходится своими силами, впрочем, не справляются даже мощные насосы. Роспотребнадзор рекомендовал жителям города употреблять исключительно кипяченную и бутилированную воду. Сотрудники МЧС на лодках патрулируют наиболее затопленные районы.

Для временного размещения пострадавших в одной только Махачкале подготовлено 150 пунктов временного размещения. Ситуация на контроле у правительства республики. Махачкала, хоть и приняла на себя основной удар, остальные крупные города региона тоже пострадали от аномальных ливней.