На Ближнем Востоке разгорается пожар большой войны

Армия Израиля в третий раз за сутки обстреляла Тегеран. В ЦАХАЛ сообщают о поражении десятков объектов инфраструктуры, а также о серьёзном ударе по всей цепочке ядерного производства в Иране. Накануне были атакованы несколько предприятий, в том числе АЭС "Бушер", на которой работают российские специалисты.

Сегодня бомбы снова падали и на жилые кварталы. Под завалами ищут выживших. После атаки на университет в Тегеране Корпус стражей исламской революции объявил законными целями израильские и американские вузы в регионе.

КСИР не прекращает наносить удары возмездия и по объектам на территории стран - союзников США. После налёта беспилотников в международном аэропорту Кувейта 58 часов тушили пожар. Второй раз за сутки позиции ЦАХАЛ в Палестине атаковали йеменские хуситы.

Дональд Трамп неожиданно признал, что один из американских авианосцев был атакован сразу с семнадцати направлений. Президент не уточнил, какой именно корабль, но известно, что авианосец "Джеральд Форд" недавно ушёл из зоны конфликта и встал на ремонт возле греческого острова Крит. На его место пришёл другой авианосец – "Джордж Буш".

Накануне на Ближний Восток прибыл американский десантный корабль с морскими пехотинцами. Не исключено, что Пентагон готовит в Иране сухопутную операцию. The Washington Post со ссылкой на американских чиновников пишет, что наземная операция может продлиться два месяца, но она не превратится в полномасштабное вторжение. Американские морпехи и десантники проведут спецрейды на территории Ирана.