Исхудавший Мадуро обратился из тюрьмы к соратникам

Находящийся в американской тюрьме Николас Мадуро впервые за долгое время выступил с заявлением. В соцсетях появилось обращение президента Венесуэлы к своим соотечественникам и сторонникам.

Мадуро написал, что регулярно получает письма и сообщения. "Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве", - говорится в публикации, размещённой от имени Мадуро и его супруги.

Мадуро поблагодарил граждан Венесуэлы и людей доброй воли по всему миру за солидарность.

На этой неделе в Нью-Йорке прошло второе заседание суда по делу Мадуро. Журналисты, допущенные в зал суда, отметили, что президент Венесуэлы заметно похудел, в зале он был в кандалах.

3 января США нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Они должны предстать перед судом за преступления, связанные с наркотерроризмом. Мадуро и его жена отвергают все предъявленные им обвинения.