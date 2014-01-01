Путин: Россия готова вновь принять у себя Олимпиаду

Россия готова вновь принять у себя Олимпиаду, заявил президент Владимир Путин в поздравлении Олимпийскому комитету России. Организация отмечает 115-летие.

"Подчеркну, Россия и в будущем открыта к проведению летних и зимних Олимпийских игр, готова вносить свой вклад в сбережение подлинных идеалов олимпизма", - отметил глава государства.

Президент напомнил, что СССР был в числе учредителей Международного олимпийского комитета, а национальный Олимпийский комитет сегодня вносит большой вклад в развитие спорта высших достижений.

В новейшей истории России в 2014 году в Сочи прошли зимние Олимпийские игры, до этого в СССР в 1980 году состоялась летняя Олимпиада.