Собянин рассказал о растущей популярности московских музеев

Музеи и выставочные залы Москвы собрали в прошлом году почти на треть больше посетителей - около 19 миллионов человек. И, как рассказал сегодня в социальных сетях мэр Сергей Собянин, власти столицы постоянно развивают новые проекты.

Так, в Центральном павильоне на ВДНХ популярностью пользовалась экспозиция шедевров Русского музея. Привлекает гостей и первый в стране просветительский биокластер. В ближайшее время к нему добавится ещё несколько новых площадок.

Также в планах - открытие всесезонного этнографического комплекса "Город Зодчества" в музее-заповеднике "Коломенское".