В национальном центре "Россия" начался седьмой сезон конкурса "Большая перемена"

Стартовал седьмой сезон конкурса "Большая перемена". Торжественная церемония прошла в национальном центре "Россия". На мероприятии собрались победители и финалисты прошлых лет, педагоги-наставники, а также руководители министерств и ведомств.

Это флагманский проект "Движения Первых", который объединяет школьников и студентов колледжей из всех регионов нашей страны, а также старшеклассников из-за рубежа. Для них это возможность реализовать свои идеи и получить новый опыт. За всё время в конкурсе приняли участие уже более семи миллионов талантливых детей и подростков.