В США растёт недовольство милитаризмом Трампа. Протесты прокатились по трем тысячам городов от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка. "Трамп должен уйти!", - скандировали собравшиеся на акции "Нет королям". Раньше на улицы людей выводило недовольство миграционной и социальной политикой, теперь одна из главных тем - агрессия против Ирана.

Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что США достигли большинства своих военных целей в Иране. И гражданам осталось потерпеть совсем чуть-чуть. Он признал, что на фоне происходящего на Ближнем Востоке выросли цены на топливо. Дизель, от которого зависят и перевозки, и сельское хозяйство, подорожал более, чем на 40%. Штаты вошли в десятку стран мира, где этот вид топлива вырос в цене больше всего.

В этом же экономическом чёрном списке и Украина. В Европе в среднем дизель подорожал на треть. Словакия грозит заблокировать 20 пакет антироссийских санкций, если Брюссель не заставит Киев возобновить работу нефтепровода "Дружба". Премьер Роберт Фицо подчеркивает: эта труба важна не только для Братиславы и Будапешта, касается всей Центральной Европы.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сравнил игнорирование европейцами энергокризиса с отложенным звонком будильника.

В Кёльне прошел автопробег "За мир с Россией". Мероприятие пытались сорвать украинские активисты. Среди противников мирного соглашения с Москвой есть немало украинцев призывного возраста, но защищать родину они предпочитают из Германии.