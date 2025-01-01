Сделано заявление о восстановлении работы Telegram в России

Есть высокая вероятность того, что Telegram снова заработает в России, но сначала руководство и владельцы мессенджера выполнят требования Роскомнадзора. Об этом заявил ТАСС глава комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Александр Ионов.

"Насколько мне известно, есть высокая вероятность того, что команда Telegram договорится с Россией и выполнит те условия, которые требуются, особенно в части экстремизма и тех каналов, которые несут угрозу для национальной безопасности нашей стран", - сказал он.

Две недели назад жители Москвы и ещё нескольких российских регионов начали замечать, что Telegram работает нестабильно. Сообщения, фото и видео перестали грузиться у пользователей приложения в Липецкой и Ярославской областях, Ямало-Ненецком автономно округе, Подмосковье.

В августе 2025 года Роскомнадзор ввёл частичные ограничения звонков в Telegram. Основанием для этого стали действия мошенников и террористов. В начале этого года в мессенджере замедлена загрузка фотографий и видеофайлов.

Ранее сообщалось, что от владельцев Telegram Роскомнадзор требует разместить серверы на территории России, обеспечить защиту персональных данных российских пользователей, принять меры по противодействию мошенничеству, противодействовать использованию платформы в экстремистских и террористических целях, зарегистрировать юридическое лицо в России, переместить обработку и хранение персональных данных пользователей на территорию России, уплачивать налоги в России, блокировать запрещённый контент.