Российские войска освободили Ковшаровку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны.

В ежедневной сводке о ходе спецоперации говорится, что ВСУ потеряли за сутки порядка 1 275 военных.

Авиация и ракетные войска нанесли точечные удары по авиационной технике на военных аэродромах противника, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, местам запуска беспилотников и месту хранения крылатых ракет "Фламинго".

Силы ПВО за 24 часа сбили 13 управляемых авиационных бомб и 345 беспилотников.