Собянин рассказал о подготовке специалистов наукоёмких отраслей

Московские власти уделяют особое внимание подготовке специалистов наукоёмких отраслей. Как отметил Сергей Собянин, это стратегически необходимо для технологической независимости страны.

Мэр назвал ядром системы повышения квалификации кадров для микроэлектронной отрасли Учебный центр НИИ молекулярной электроники. В нём проходят обучение по 50-ти программам, созданным научными сотрудниками и инженерами.

Каждая такая программа включает в себя современные образовательные технологии, такие как учебные фильмы, виртуальные тренажёры и электронные модули.