Мошенники освоили точечные сценарии обмана россиян

Мошенники стали чаще уходить от массовых рассылок к более точечным и персонализированным сценариям. Об этом ТАСС рассказал сенатор Артём Шейкин.

По словам заместителя председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сейчас стала популярной схема с горящими турами.

Преступники действуют так: они звонят будущей жертве и представляются менеджерами турфирмы, затем предлагают путёвки по низкой цене. Аферисты говорят, что скидка действует короткое время и предлагают срочно оплатить тур.

После перевода денег разговор обрывается и лжеменеджеры больше не выходят на связь. Такая схема строится на доверии к знакомому бренду турфирмы.