Тайны сцены: Большому театру исполнилось 250 лет

На этой неделе Большой театр отметил 250-летний юбилей. Он начинался как частный театр, открытый по указу Екатерины II от 28 марта 1776 года. За прошедшую четверть тысячелетия Большой театр стал символом сценического искусства высшей пробы, визитной карточкой России, мечтой для тысяч артистов, и манящей загадкой для миллионов зрителей.

Утро в Большом театре. Музыка - нежнее нежного, движения - выверены и точны. В балетном классе мэтры работают с теми, кто сейчас выходит на сцену. Символичная непрерывная связь поколений. За двести пятьдесят лет - от небольшой труппы князя Урусова до звания главного театра страны. Уже в девятнадцатом веке Большой стал театром особого назначения. Здесь отмечали коронации императоров - от Николая Первого до Николая Второго. А в 1922-ом именно со сцены Большого театра было объявлено о создании СССР.

Знаменитые колонны, квадрига, Аполлон. Само здание - давно уже символ Москвы и страны. Идеальной акустикой всегда славилась Историческая сцена. Как звучали там голоса Шаляпина, Собинова, Атлантова, Архиповой, Образцовой. Для гордой Любаши, страстной Кармен - Тамары Синявской - Большой театр был домом сорок лет. Пела и вместе с Лемешевым.

И в балете - невероятное созвездие. После легендарных лондонских гастролей в 1956 году балет Большого театра стал мировым брендом. В очереди за билетами дежурили день и ночь. Галина Уланова тогда произвела настоящий фурор.

Эра Григоровича в Большом - длиною в тридцать лет. Кто говорил - гений, кто - тиран. Но что ни спектакль - то легенда. Но волшебство на сцене творят не только артисты. Декорации в спектакле должны меняться бесшумно и стремительно. Сцена может на глазах у зрителя и опуститься на глубину в восемь метров. А чтобы перевезти в подземный трюм декорации, используют специальный лифт.

В Большом театре до сих пор существует редчайшая профессия - суфлёр. Зрители его, естественно, не замечают. Суфлёрская будка - в пространстве под сценой. А верхнюю её часть устанавливают перед спектаклем.

Планы на будущее у театра – грандиозные: расширять репертуар, возвращать исторические оперы. "Мы себя не пожалеем, шаг за шагом, а также год за годом сделаем то, что нужно сделать. И Большой театр будет представлен не на одной или двух площадках, и в жизни Москвы займет ещё более решительную позицию", - пообещал генеральный директор театра Валерий Гергиев.