Как живёт Тропарёво-Никулино - московский район-парк

Почти половину этого района занимает парк. Долгое время эти места принадлежали Новодевичьему монастырю, а после революции 1917 года тут организовали колхоз имени "Парижской коммуны". В 80-ых здесь принимали гостей Олимпиады, а братья Стругацкие на балконе квартиры одного из них, Аркадия, обсуждали детали своих легендарных повестей.

Всё это - о районе Тропарёво-Никулино. Здесь можно часто увидеть Родиона Газманова, причём, не только на сцене. А, например, с гитарой в парке или в одном из дворов в окружении жителей. Проект "Герои нашего двора" придумали сами жители: собирали портреты отцов и дедов, рассказывали о них друг другу. Родион Газманов поддержал инициативу и теперь это местная традиция в преддверии Дня Победы.

Есть здесь ещё одна народная инициатива. Скоро в Тропарёво-Никулино появится сквер в честь знаменитого лётчика Александра Покрышкина. " Для этого героя не поставлено в Москве ни одного памятника. Я считаю, что это неправильно. Жители очень точно обозначили проблему. И вот сейчас началась работа над сквером имени трижды Героя Советского Союза Александра Ивановича Покрышкина", - говорит певец.

В свободное от работы время Родион Газманов любит гулять в лесу или в парках, которых здесь так много, они занимают почти половину территории района. Один из любимых и знаковых для певца - парк Олимпийской деревни, который построили к летней Олимпиаде-80 для спортсменов.

Парк возродили несколько лет назад. Проект реконструкции разработало британское архитектурное бюро. Беговые и велодорожки, множество детских и спортивных площадок. Здесь играют в волейбол, баскетбол, настольный теннис, тренируются, устраивают пикники и концерты.

Старожилы района помнят не только Олимпиаду, но и съёмки легендарной "Иронии судьбы". На двух типовых домах на проспекте Вернадского – необычные мемориальные таблички. Одна из многоэтажек в фильме стала местом жительства Жени Лукашина, другая - Нади Шевелёвой. Несколько поколений выросли и на спектаклях Театра на Юго-Западе. С самого начала – смелый, новаторский, с собственным сценическим почерком и традициями.