Украинские беспилотники долетели до Финляндии

В Финляндии упали украинские беспилотники. Власти страны начали расследование.

Премьер-министр Петтери Орпо назвал инцидент с БПЛА нарушением территориальной целостности, сообщает местный телерадиовещатель Yle.

"Это нарушение территориальной целостности - очень серьёзное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже", - сказал глава правительства.

Первым о факте нарушения воздушного пространства Финляндии сообщил сегодня министр обороны Антти Хяккянен. Известно, что военные не сбивали дроны, они упали сами.

На этой неделе польские власти сообщали о падении неопознанных объектов в деревне рядом с украинской границей. Идёт расследование. Ранее о падении беспилотников также сообщали в балтийских странах.