В Кремле высоко оценили идеи США по украинскому урегулированию

В Кремле назвали предложения США по Украине интересными и полезными. Однако пока они не реализуются, указал помощник президента России Юрий Ушаков.

"США высказали ряд достаточно интересных, я бы сказал, полезных соображений и предложений, но вот пока они не реализуются", - сказал Ушаков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Также помощник президента сказал, что Россия призывает Соединенные Штаты оказать влияние на Украину. "Мне кажется, что американцы вполне могли бы, так сказать, реально вот нажать и повлиять на Киев", - предположил Ушаков.

После начала спецоперации Россия и Украина провели несколько очных и дистанционных раундов переговоров. Но затем Киев отказался от диалога. Невозможность переговоров с Москвой была зафиксирована в специальном указе Владимира Зеленского.

Российская сторона, напротив, периодически напоминает о том, что она готова к диалогу с Украиной без предварительных условий. В конце прошлого года диалог возобновился при посредничестве США, но после начала американо-израильской операции против Ирана переговоры снова застопорились.