Самоходная гаубица "Акация" справилась с укрепрайоном ВСУ в Запорожской области

Вооруженные силы России нанесли серию высокоточных ударов по тыловой инфраструктуре ВСУ. Военные цели на Украине уничтожаются в ответ на атаки по нашим гражданским объектам. В этот раз взрывы прогремели в Одессе и Кривом Роге. Наступление по всему фронту ведут российские бойцы в зоне спецоперации.

Надежное огневое прикрытие штурмовикам обеспечивает артиллерия. Это кадры с Днепропетровского направления. Расчет "Града" залпом реактивных снарядов накрыл скопление бронетехники и живой силы противника на линии боевого соприкосновения. А это уже по укрепрайону боевиков в Запорожской области работает самоходная гаубица "Акация". Несколько прицельных выстрелов - и вражеский опорник уничтожен.