Российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь на понедельник, 30 марта, 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Как уточняет Минобороны России в своем MAX-канале, вражеские дроны сбиты над территориями Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Самарской областей, Краснодарского края, Республики Крым и акваторией Азовского моря.

Не обошлось без жертв. Мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что при атаке БПЛА пострадали восемь человек, один погиб. Глава Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что всего было отражено и уничтожено более шести десятков БПЛА в городе Таганрог и еще в шести районах региона.

Между тем в ответ на террористические атаки украинских националистов по гражданским объектам на территории России российские войска за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным целям на Украине. Поражены объекты "оборонки", цеха по производству катеров и беспилотников, а также пункты временной дислокации войск неприятеля.

Тем временем украинские дроны долетели до Финляндии — властям государства это не понравилось. Премьер-министр Петтери Орпо назвал падение двух БПЛА на финской земле нарушением территориальной целостности Финляндии и "очень серьезным делом". Инициировано расследование.