Путин назвал Говорухина настоящим патриотом России

Владимир Путин назвал Станислава Говорухина настоящим патриотом России. На вечере памяти режиссёра показали видеообращение президента.

"Кроме своего таланта режиссёрского, творческого таланта Станислав Сергеевич является настоящим патриотом нашей Родины. Он был человеком абсолютно бескорыстным и преданным России. В ходе наших с ним личных контактов это стало для меня абсолютно очевидным", - сказал глава государства.

На киностудии "Мосфильм" проходит вечер памяти Станислава Говорухина, которому сегодня могло бы исполниться 90 лет. В зале собрались известные артисты, деятели культуры, политики и общественные деятели.

Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года. Он запомнился зрителям такими фильмами, как "Вертикаль", "Место встречи изменить нельзя", "Благословите женщину", "Десять негритят", "Ворошиловский стрелок", "Конец прекрасной эпохи".