В Италии украли картину Ренуара, сообщают СМИ

В итальянской провинции Парма грабители украли картину "Рыбы" Пьера Огюста Ренуара из частного музея Фонда Маньяни-Рокка. Об этом 29 марта сообщил телеканал Rai.

"Банда грабителей похитила картину "Рыбы" Пьера Огюста Ренуара из Фонда Маньяни-Рокка в Мамиано-ди-Траверсетоло, провинция Парма. <…> Картина была создана художником-импрессионистом в 1917 году", — утверждают журналисты.

Уточняется, что похищенная картина оценивается в один миллион долларов. Специалисты уже расследуют случившееся, подчеркнули СМИ.