В НАТО предсказывают провал возможной наземной операции США в Иране

Наземная операция США в Иране, если состоится, то завершится провалом. Об этом 29 марта сообщила глава Исследовательского центра Североатлантического альянса (НАТО) Флоренс Гауб.

В интервью изданию Handelsblatt она объяснила, что потенциал ракетно-бомбовых ударов по военным объектам практически исчерпан. По ее словам, американская сторона уже близка к моменту, когда легитимные цели для атак закончатся.

"И что тогда разрушать, чтобы выполнить поставленные задачи? Тогда автоматически начинаешь думать о гражданских целях — и в этот момент ситуация становится действительно ужасной. Уже слышны голоса, особенно в Израиле, призывающие: давайте это сделаем", — сообщила эксперт.

Гауб добавила, что переходить к атакам на гражданскую инфраструктуру — не вариант ни для кого, в первую очередь — в США, где оказалось много недовольных начавшимся конфликтом.