Трамп планирует провести операцию по вывозу урана из Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по вывозу запасов обогащенного урана из Ирана. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным её журналистов, операция предполагает вторжение сухопутных американских войск на срок от нескольких дней.

В публикации отмечается, что миссия может стать сложной и очень рискованной, особенно для солдат США. Поэтому Трамп пока не принял решение о начале операции.

По информации издания, глава Белого дома дал поручение своим советникам оказать давление на исламскую республику и заставить её добровольно отдать около 450 килограммов обогащенного урана. В публикации уточняется, что передача такого ресурса США является одним из условий прекращения конфликта.