В Италии скрыли дерзкое ограбление: похищены полотна Сезанна и Ренуара

Громкое ограбление в Италии. Неизвестные в масках буквально за пару минут вынесли с частной выставки в Парме три шедевра признанных мэтров импрессионизма.

Злоумышленники украли акварель Поля Сезанна "Натюрморт с вишнями" и работу Пьера-Огюста Ренуара "Рыбы". Пропала и картина кисти Анри Матисса "Одалиска на террасе". На полотне изображена любимая муза художника, танцовщица и модель Анриетта Даррикарер.

Об ограблении сообщили только сейчас, хотя произошло оно неделю назад. Случившееся держали в тайне, чтобы не мешать расследованию. Преступников всё еще ищут. Эта кража стала одной из самых крупных в Италии за последние годы.