Трамп признался, чего на самом деле хочет от Ирана

Президент США Дональд Трамп признался, что "больше всего хотел бы забрать нефть в Иране". Говоря о целях и задачах американской военной операции "Эпическая ярость", политик указал на экономические мотивы.

В интервью газете Financial Times Трамп привел в пример операцию американских спецслужб в Венесуэле — она привела к захвату президента боливарианской республики Николаса Мадуро, которого теперь судят в США. Вашингтон же получил доступ к венесуэльской нефти.

Президент США рассказал, что хотел бы получить доступ к иранской нефти, хотя "некоторые глупые люди в США говорят: "Зачем ты это делаешь?". Трамп не исключил, что американские военные предпримут попытки захватить остров Харк — главный иранский центр экспорта черного золота.

Ранее источники сообщали, что администрация Дональда Трампа изучает возможный скачок цен на нефть до 200 долларов за баррель и как он отразится нам экономике — Вашингтон хочет быть готовым ко всем вероятным последствиям, понимая, что такое подорожание "черного золота" станет для американской экономики настоящим шоком.

Между тем британский дипломат Аластер Крук предупредил, что у Ирана имеется тщательно продуманный план — исламская республика реализует его, если Соединенные Штаты не смягчат позицию. Эксперт, в частности, не исключил, что Иран при необходимости может перейти от двусмысленности к "чему-то более близкому к ядерному сдерживанию".