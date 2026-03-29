Три страны могут создать консорциум по поставкам через Ормуз

Турция, Египет и Саудовская Аравия предложили Пакистану создать консорциум по управлению поставками нефти через Ормузский пролив.

Инициатива прозвучала на переговорах в Пакистане, где обсуждался конфликт на Ближнем Востоке. Его участники предложили Вашингтону варианты по возобновлению судоходства через Ормузский пролив, пишет Reuters.

Предложения поступили, в том числе от Египта, которые подразумевают структуру сборов, схожую с той, что действует в Суэцком канале.

"Турция, Египет и Саудовская Аравия могут сформировать консорциум для управления потоками нефти через этот водный путь", - говорится в материале.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тель-Авив и Вашингтон хотят не допустить получения Тегераном ядерного вооружения, уничтожить военный потенциал ИРИ, а также свергнуть действующий режим. Иран намерен обороняться до последнего и не планирует возобновлять переговоры.

Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив – через него идут нефть и газ из стран Персидского залива. Из-за этого стоимость энергоносителей резко выросла.