Трамп предположил смерть нового лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Иране уже произошла "смена режима".

Американский лидер предположил, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи уже мертв или тяжело пострадал. Достоверной информации о его судьбе нет.

"Мы вообще ничего о нем не слышали", - отметил президент США в интервью газете Financial Times.

28 февраля в результате авиаудара США и Израиля погибли верховный лидер Ирана Али Хаменеи и шестеро членов его семьи. Сын Али, Моджтаба Хаменеи, сумел выжить, получив только травму ноги. 9 марта его избрали новым лидером. Он еще ни разу не появился на людях.