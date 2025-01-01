Бывшая жена оставила Мерзликину четверых детей, а сама уехала из России к любовнику

Летом 2025 года актер Андрей Мерзликин развелся с женой Анной после 20 лет брака. Причину развода экс-супруги не назвали. В Сети ходили слухи о неверности артиста, якобы он увлекся инструктором по скалолазанию, которую зовут Полина. Однако экс-избранница звезды "Бумера" эти домыслы опровергла, заявив, что муж был ей верен.

Дети - 17-летняя Серафима, 15-летняя Евдокия и девятилетний Макар - сейчас находятся с актером. Старший, 19-летний Федор, живет отдельно.

Теперь же стало известно, что бывшая супруга Андрей Мерзликина Анна уехала из России и уже находится в новых отношениях. Об этом актер сообщил в интервью журналу "Караван историй". Чтобы детям не пришлось переезжать, Мерзликин взял ответственность за них на себя.

Интересно, что в это время бывшая жена артиста Анна Осокина в своих соцсетях рассказала, что сейчас максимально сфокусирована на себе. Она занимается "личной психотерапией". Кроме того, всю работу по дому и воспитанию детей бывшая жена Мерзликина предложила сделать платной, чтобы женщина не потеряла свою ценность и была заметной.

"Требуйте компенсацию, выходные и отпуска! Все как в Трудовом кодексе", - призвала Анна.

Ранее в близком окружении рассказали, что Андрей и Анна пытались сохранить отношения. Но поняли, что так как чувства остыли, бороться уже не за что. Приятельница Мерзликиных отмечает, что супруги решили отпустить друг друга не из эгоизма, а из любви — чтобы позволить каждому быть счастливым.

