МИД предупредил о схемах спецслужб США по выманиванию россиян

Американские спецслужбы практикуют схему выманивания за границу российских граждан с последующим задержанием в третьей стране и передачей в юрисдикцию США. Об этом рассказали в понедельник, 30 марта, в Министерстве иностранных дел России.

Как уточнило внешнеполитическое ведомство, наших сограждан заманивают за рубеж различными выгодными коммерческими или туристическими предложениями, но спецслужбы США при этом преследуют свои недружественные цели.

МИД подчеркнул, что настоятельно рекомендует россиянам не выезжать в страны, связанные с Вашингтоном договорами о выдаче, а также избегать по мере возможности поездок в любые недружественные юрисдикции, сообщает РИА Новости.

Ранее дипломаты не раз предупреждали, что к гражданам России в Соединенных Штатах относятся необъективно, отказывая в правосудии. В случае задержания и ареста наших сограждан ожидают нечеловеческие условия тюремного содержания и отказы в предоставлении медицинской помощи.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически опроверг домыслы о том, что российские власти якобы специально устраивают охоту на иностранцев для арестов, чтобы в дальнейшем предлагать их для обмена заключенными.