США не ждали таких потерь: Иран уничтожает американскую технику на сотни миллионов долларов

Новые массированные удары по Ирану этим утром нанесла армия Израиля. В результате ночных атак ранены несколько мирных жителей, один человек погиб. В ряде регионов страны жители остались без электричества. В ответ исламская республика запустила ракеты по территории еврейского государства и базе США в Ираке. Тегеран успешно уничтожает американскую военную технику стоимостью десятки и сотни миллионов долларов.

Этой ночью США и Израиль снова атаковали столицу Ирана. Мощные взрывы по всему городу. Журналисты ведут репортажи, рискуя жизнью - под ударами и жилые кварталы и корпункты мировых СМИ.

Наиболее сильно пострадал крупный пригород Тегерана - Карадж. Повреждены электроподстанции. В Тебризе США и Израиль ударили по нефтехимическому заводу. По словам руководства, токсичных выбросов нет, но, судя по кадрам, предприятие находился близко к жилым кварталам, а значит, последствия не исключены в будущем. Как и новые атаки. Иран защищается изо всех сил и выдвигает участникам агрессии новый ультиматум.

По сообщениям СМИ, Иран сбил в Ормузском проливе крупный американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 стоимостью около 30 миллионов долларов. Одновременно командование КСИР заявило, что самолет-разведчик "Боинг Е3 Сентри", обошедшийся ВВС США в 700 миллионов долларов, был уничтожен накануне беспилотником "Шахед – 136", цена которого всего 20 тысяч. И останавливаться Иран не намерен.

В свою очередь США наращивают сухопутную группировку в регионе. New York Times утверждает, что на Ближнем Востоке сейчас находится более 50 тысяч американских военных - на 10 тысяч больше, чем месяц назад. Что, по мнению экспертов издания, свидетельствует об одном из следующих возможных шагов президента Трампа - наземной операции. Ее целью может стать занятие острова Харк - стратегического для нефтяной отрасли Ирана. А также, как пишет WSJ, попытка захватить 450 килограммов обогащенного урана, которые могут находиться в подземных бункерах на территории Исламской республики. Иранское командование заявляет, что готово к любому развитию событий.

А в парламенте Ирана уже активно обсуждают возможность выхода их договора о нераспространении, если агрессия против страны и удары по ядерным объектам будут продолжаться.