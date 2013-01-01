ФСБ выявила британского шпиона, который работал под прикрытием посольства Соединенного Королевства в Москве. В частности, Янс Ван Ренсбург вместо дипломатии пытался вербовать сотрудников различных российских организаций, в том числе ученых, чтобы выведать секретные данные. В связи с этим в наш МИД была вызвана временная поверенная в делах Великобритании в России Дейни Долакия. Ей выражен решительный протест.

Сотрудники российской контрразведки ведут наблюдение. Объектов трое. Женщина - это первый секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Рашид Табассум. Невысокий мужчина - второй секретарь того же отдела Марк Брайдл. Самый высокий из троицы - второй секретарь посольства Янсе Ван Ренсбург. Очень странное место для прогулки выбрали дипломаты - в промышленной зоне. И рядом с режимным объектом Министерства обороны.

"Достоверно установлено, что направленный в Москву Янсе Ван Ренсбург, при получении разрешения на въезд намеренно указал ложные данные. ФСБ России выявлены признаки проведения указанным дипломатом разведывательно - подрывной деятельности, угрожающей безопасности Российской Федерации, а также зафиксированы попытки получения чувствительной информации в ходе неофициальных встреч с российскими экспертами в области экономики", - сообщили в ФСБ.

Что было зафиксировано нашими контрразведчиками. Шестнадцатого октября Ван Ренсбург в сопровождении первого секретаря посольства Великобритании Сингх - Джилл Мандипа встретился с человеком, очень похожим на заместителя декана экономического факультета и доцента кафедры макроэкономической политики и стратегического управления МГУ им. Ломоносова Олега Буклемишева.

Ещё одну встречу с ним Ван Ренсбург провёл уже в этом году - 24 марта. Мило беседовали. Смеялись. А ещё 27 февраля дипломат отобедал с финансистом. Судя по всему, это Андрей Успенскиий. Здесь стоит отметить, что Успенский является стипендиатом британской программы обучения "Чивинг", которая финансируется Министерством иностранных дел Великобритании. По всему миру отбирают кандидатов, которые обладают лидерскими качествами. Согласно заключённому контракту, после обучения стипендиат обязательно должен вернуться в свою страну. Выпускники "Чивинга" - частые гости на званных приёмах: в Лондоне и в Москве, например, в честь дня рождения короля Карла III.

Выпускники "Чивнинга" поддерживают несистемную оппозицию

В июне прошлого года во время такого приёма у посольства Великобритании в Москве проходил митинг активистов, которые выступали против предателей, продавшихся британской короне. А с балкона посольства их приветствовал нацистским вскидыванием руки вверх Михаил Вишневский. Художник и стипендиат того же самого "Чивинга".

Среди известных в определённых кругах россиян школу Форин-офиса окончили в том числе признанные в нашей стране иноагентами Максим Кац* и Ася Казанцева*. Выпускники "Чивнинга" зачастую активно поддерживают несистемную оппозицию. Заметен общий скоординированный порядок публикаций одинаковых тем, который влечет за собой увеличение протестных настроений в российском обществе. И занимают самые разные должности: есть банкиры, творческая интеллигенция и даже госслужащие.

По мнению наших контрразведчиков, россияне, прошедшие обучения в британских школах, которые финансируются в том числе Форин-офисом, это своеобразные ворота для проникновения в Россию иностранных агентов, разведчиков и шпионов. Вот Ван Ренсбург на дипломатическом автомобиле приехал в институт РАН проблем комплексного освоения недр. Сопровождает его сотрудница британского посольства из числа россиян. Предположительно, это Светлана Каде. Наша контрразведка фиксирует готовность некоторых российских граждан к общению с представителями британского дипломатического корпуса. Причины - либо инфантильное отношение к происходящему в стране и мире, либо корыстные мотивы.

"ФСБ России рекомендует соотечественникам во избежание негативных последствий, вплоть до уголовной ответственности воздержаться от проведения несогласованных с МИД России встреч с британскими дипломатами, в том числе на территории английской дипмиссии, так как под прикрытием официальных дипломатических должностей могут скрываться сотрудники спецслужб", - отметили в ФСБ.

Великобритания фактически находится в состоянии войны с Россией. В официальных доктринах королевства прописано, что Россия является непосредственной и неотложной угрозой. Поставлена цель нанести нашей стране стратегическое поражение. Для этого используют все имеющиеся возможности.

Удар по Брянску, в ходе которого погибли восемь мирных жителей и более 40 получили ранения, был нанесён ракетами "Шторм Шэдоу", которые предоставил Киеву Лондон. Без наведения на цель британскими военными этот удар был бы невозможен.

Это лишь один из немногих эпизодов, когда в действиях украинских боевиков чётко фигурируют британские кураторы и военные советники. Янсе Ван Ренсбурга из России выслали. Перечислен далеко не полный список его якобы деловых контактов.

Менее чем за два года из нашей страны выдворено уже 16 британских дипломатов. Среди них - разведчик Майкл Скиннер. По документам - супруг первого секретаря политического отдела британского посольства Рашид Табассум. Она за мужем не поехала и на всех деловых встречах, в том числе в разных городах России, сопровождала нового, но уже разоблачённого агента Янсе Ван Ренсбурга.

*Внесен Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов