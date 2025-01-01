Собянин: Около 8,4 млрд руб. сэкономил бизнес на аренде помещений в 2025 году

Москва предоставляет предпринимателям льготы на аренду помещений. В результате этой меры поддержки только в прошлом году бизнес сэкономил почти восемь с половиной миллиардов рублей.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в настоящее время по льготным ставкам арендуется более 400 тысяч квадратных метров принадлежащей городу недвижимости.

Данная поддержка доступна малому предпринимательству, социально ориентированным компаниям, общественным и некоммерческим организациям. Льгота также предоставляется участникам программы "1 рубль за квадратный метр в год". На неё могут претендовать арендаторы объектов культурного наследия, зданий частных школ, детсадов и гостиниц.