Слуцкий обозначил главные направления работы ЛДПР

Социальная поддержка, помощь фронту и всестороннее развитие России - эти темы обсудили участники торжественного митинга ЛДПР в Москве.

Встречу приурочили к празднованию 36-й годовщины проведения Учредительного съезда партии, а также 80-летию со дня рождения основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского. Митинг объединил более двух с половиной тысяч человек со всей страны. Лидер партии Леонид Слуцкий обозначил ключевые направления работы:

"Социальные достижения, забота о людях - не цифры, а действительно реальная ситуация в сфере борьбы с бедностью, в сфере образования, здравоохранения, заботы о детях, заботы о пожилых людях. В этом суть политики ЛДПР!"