Жители Дагестана на себе выносят людей из затопленных домов

Почти три с половиной тысячи человек эвакуированы из затопленных районов в Дагестане. В республике продолжают ликвидировать последствия мощнейшего наводнения. В восстановительных работах задействованы почти 700 спасателей, они откачивают воду из подвалов и квартир, в авральном режиме трудятся энергетики - за минувшие сутки удалось вернуть электричество в большую часть обесточенных домов. Наиболее сложная обстановка по-прежнему сохраняется в Хасавюртовском районе.

Под покровом ночи жители села Новый Цилитль в Хасавюртовском районе Дагестана в спешке покидают свои дома. Эвакуировать пришлось около тысячи человек. В населённый пункт резко пришла большая вода и затопила дома.

Затоплены дома, школы, колледжи, фермы. Разрушено четыре моста, а машины уносит течением. В регионе нет связи. В горах смыло вышки и опоры высоковольтных проводов. На помощь людям наравне со спасателями приходят неравнодушные соседи и волонтёры. Кто-то на себе выносит людей из затопленных домов, другие эвакуируют оказавшихся в ловушке домашних животных.

Пострадавших от паводка привозят в пункты временного размещения. Сейчас там уже больше 100 человек, треть из которых - дети. Тем не менее, в некоторых районах Дагестана вода уже начала отходить. В общей сложности освобождены больше полутысячи домов и около 700 приусадебных участков. Где-то из-под воды уже показались дороги и можно проехать на машине. Однако ситуация в регионе по-прежнему остаётся сложной.

В ряде городов Дагестана введен режим ЧС

Оказавшиеся в зоне подтопления жители спасали имущество, как могли. В спешке поднимали вещи на вторые этажи и чердаки. Отгоняли машины на возвышенности. Кто-то проявил особую смекалку – хозяин этого автомобиля поставил его на кирпичи, чтобы вода не залила салон.

Прошедшие в выходные сильные дожди подтопили электроподстанции. Без света остались почти два десятка районов Дагестана. В Махачкале, в Хасавюрте и в Буйнакске власти ввели режим ЧС. Несколько сотен домов до сих пор остаются без света, воды и отопления. В настоящий момент энергетики восстановили повреждённые сети уже на 70 процентов.