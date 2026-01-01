Кремль заинтриговал анонсом выступления Путина на ПМЭФ-2026

Российский лидер Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который запланирован на 3-6 июня. Об этом рассказал в понедельник, 30 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как напомнил официальный представитель Кремля, "всегда президент принимает участие, всегда выступление" на ПМЭФ — не станет исключением и 2026 год.

Песков подчеркнул, что "все ждут выступления президента на питерском форуме", причем "в этом году оно тоже будет содержательное". Раскрывать детали пресс-секретарь Владимира Путина не стал.

При этом президент обещал, выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, что перед очередным Петербургским международным экономическим форумом будут изучены первые результаты принятой в конце 2025 года национальной модели ведения бизнеса, сообщает ТАСС.

В 2025 году выступление российского президента на пленарном заседании Петербургского форума разобрали на цитаты все мировые средства массовой информации. Повышенный интерес привлекла не экономическая, а политическая составляющая. На Западе утверждали, что Владимир Путин "воспользовался мероприятием, чтобы еще раз заявить о военных целях России" и "много говорил о конфликте на Украине".