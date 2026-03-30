Воздух в Москве в понедельник прогреется до плюс 19 градусов

Температурный рекорд может обновиться в Москве 30 и 31 марта.

Сегодня воздух в столице прогреется до плюс 19-20 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Ожидается переменная облачность без осадков, порывы ветра – от трех до восьми метров в секунду.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать барический гребень антициклона, вытянувшийся с северо-востока", - объяснил синоптик.

Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

Как ожидается, теплая и солнечная погода сохранится всю рабочую неделю. Похолодание случится к выходным.