Володин объяснил, что мешает решать кадровые проблемы за счет мигрантов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на рассуждения по поводу нехватки рабочей силы для исполнения контрактов в строительной отрасли. В Минстрое, как отметил политик, эту проблему связывают, в том числе, с ужесточением миграционной политики.

Володин подчеркнул в своем MAX-канале, что в действительности лишь 13-15% иностранных граждан работает в сфере строительства. В строительстве необходимо заняться повышением производительности труда и престижа рабочих профессий, а не решать кадровые проблемы за счет привлечения мигрантов.

Говоря о вопросах миграции, Володин подчеркнул: правовое поле сформировано, принято 22 федеральных закона — их необходимо исполнять. Попытки идти по легкому пути спустя какое-то время приводят к еще большим сложностям — это можно увидеть на примере других стран, особенно в Европе.

Ранее чиновник в Свердловской области посетовал на то, что из-за дефицита кадров подрядчики не могут набрать бригады. В связи с этим глава фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов призвал россиянок "рожать и сварщиков, и кровельщиков, и штукатуров, маляров", чтобы появилась "рабочая сила" для строительных и ремонтных работ.

В МВД предложили в 2027 году запустить пилотный проект по целевому набору мигрантов. Эта концепция исходит из того, что мигранты — исключительно временный источник рабочей силы, приезжающей строго по запросу работодателя. При таком подходе иностранцы проходят на родине необходимую проверку и едут в Россию к конкретным работодателям.