В Москве ищут дегустатора шапочек куличей

Одно из московских кафе открыло вакансию дегустатора шапочек куличей.

В его задачи входит оценка вкуса и внешнего вида до 10 позиций в час, пишет агентство "Москва".

В сопроводительном письме соискателей просят указать, почему они любят именно шапочки куличей", – рассказала карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Мария Васильева.

Кроме того в Москве в преддверии праздника ищут фасовщиков куличей. За смену можно заработать от четырех тысяч рублей. А при вахтовом графике – до 300 тысяч рублей.

Ранее эксперты подсчитали, что стоимость пасхального набора выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всех подорожала творожная пасха – на 25%.

Пасха в этом году пройдет 12 апреля.