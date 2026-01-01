Генштаб: срочников призовут на год и не отправят в зону СВО

Срочная служба в рядах Вооруженных сил России не претерпела существенных изменений: продолжительность осталась прежней, участие призывников в спецоперации не предусмотрено. Об этом рассказал в понедельник, 30 марта, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Евгений Бурдинский.

Как пояснил Бурдинский в интервью газете Министерства обороны России "Красная звезда", срок военной службы остается неизменным — один год. Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие службу по призыву, направляться не будут. Призывники, срок службы которых истекает весной 2026 года, будут своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Представитель Генштаба напомнил, что решение о призыве на военную службу остается действительным в течение одного года со дня его принятия, но непосредственно отправлять срочников к месту несения службы будут, как и прежде, два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подчеркивал, что "нигде никакие призывники служить не будут, если вы имеете в виду наши сложные точки", поэтому "можно успокоиться и по этому поводу даже не переживать".

Тем временем в российских регионах по-прежнему растет число добровольцев, желающих поступить на военную службу по контракту и защищать Родину. Их подготовка осуществляется по самым высоким стандартам. Специалисты из элитных подразделений помогают добровольцам выбрать профессию и обучают всему необходимому.