"Живи, моя любимая": избранник показал свежие кадры с онкобольной Лерчек

В феврале Валерия Чекалина (настоящее имя Лерчек) родила четвертого ребенка. Почти сразу же она оказалась в реанимации. Тогда стало известно, что у Чекалиной рак желудка четвертой стадии.

Оказалось, коварная болезнь успела поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

Возлюбленный Чекалиной, танцор Луис Сквиччиарини показал новые фотографии и видео с больной избранницей. Кроме того, он дал понять, что не теряет надежды на выздоровление Лерчек.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

"Мы продолжаем бороться за справедливость! Но никто уже не вернет Лере потерянные годы ее жизни… И ее время с детьми!!! Живи, моя любимая Лера, вопреки, я хочу, чтобы ты увидела первые шаги нашего сына, отправила его в первый класс и мы вместе станцевали с тобой на его свадьбе", - обратился к избраннице Луис.

Еще мужчина рассказал, что на протяжении семи месяцев Валерия, будучи под домашним арестом, жаловалась на здоровье. "Разрешение на выезд в государственное учреждение было получено только тогда, когда у Валерии началось внутреннее кровотечение в ЖКТ, а уровень ферритина упал до 2 мкг/л (при ее индивидуальной норме от 50 и выше)", - уточнил возлюбленный Чекалиной.

В итоге Лерчек разрешили посетить ФАП по месту жительства. Однако луис выразил сомнение, что там могли бы блогерше поставить верный диагноз.

