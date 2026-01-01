На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Вспышка высочайшего касса Х зафиксирована на Солнце впервые с начала февраля. Об этом рассказали в понедельник, 30 марта, в Институте прикладной геофизики.

Ученые уточнили, что событие X1.5 продолжительностью 49 минут было зарегистрировано 30 марта в 06:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4405 (S25E45). Предыдущая вспышка подобной мощности происходила почти два месяца назад, напоминает ТАСС.

Как уточняется на официальном сайте Лаборатории солнечной активности, основная масса выброшенного вещества уходит в сторону от Земли на 40 градусов — это нельзя считать полностью безопасным. Не исключено, что периферийные части облака газа окажут влияние на магнитосферу Земли.

Ранее специалисты предупреждали, что в 2026 году количество магнитных бурь превысит показатель предыдущего года. Рост числа таких возмущений магнитосферы Земли продлится примерно до 2028 года. Лишь после этого может наступить стремительная деградация всех видов солнечной активности.

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина отмечала, что улучшить состояние здоровья на фоне магнитных бурь поможет отказ от вредных привычек, полноценный сон, здоровое питание и прогулки на свежем воздухе.