"Она обречена": нарколог выдал печальные данные об Анастасии Волочковой

В Сети уже много лет ходят слухи, что Анастасия Волочкова страдает алкоголизмом. Сама балерина, однако, утверждает, что пьет не больше, чем другие. Артистка не видит ничего плохого в том, чтобы осушить бокал дорогого шампанского и закусить клубникой.

Однако известный нарколог Василий Шуров признался, что состояние балерины вызывает у него серьезные опасения. По его мнению, "болезнь запущена", а близкие даже не пытаются спасти Анастасию. Шуров выдал печальные данные о Волочковой. По его мнению, балерину ждет незавидный конец.

"Она обречена, вопрос только времени. Полтинник ее отметили. Но я не вижу ее уже в шестидесятилетнем возрасте. Сколько ей здоровья хватит? Ну, понаблюдаем", - рассуждает нарколог.

При этом специалист готов помочь Анастасии. Однако при условии, что она сама признает проблему и будет готова с ней бороться. Вот только Шуров признал, что достучаться до балерины практически невозможно. Она считает, что у нее все в порядке, и ей просто завидуют, передает Starhit.

"Готов ее принять на условиях максимальной публичности, что как только она начнет включать звезду и орать: „Вы ничтожество! А я великая“, мы ставим точку и признаем этот эксперимент законченным", - высказался Шуров.

