Военно-воздушные силы Финляндии осознанно решили не сбивать залетевшие в финское воздушное пространство украинские беспилотники. Об этом рассказал генерал-майор ВВС Финляндии Типо Херранен.

Как заявил военный, которого цитирует Iltalehti, пилот истребителя, который первым обнаружил БПЛА, не стал открывать подавляющий огонь во избежание "сопутствующего ущерба".

Это решение, по словам генерала Херранена было совершенно оправданным, поскольку "беспилотник не представлял угрозы".

Однако профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен с этим категорически не согласен. Эксперт в социальной сети X раскритиковал власти Финляндии: "А теперь вопрос к вам, наши "лидеры"-предатели. Вы заигрываете с безопасностью нашей страны". По мнению Малинена, "финны запомнят это и не простят".

Тем временем пресс-служба Министерства обороны Латвии заверила, что прибалтийские государства не участвуют в планировании и организации ударов Вооруженных сил Украины по территории России. Ведомство утверждает, что не предоставляло украинской армии коридор для атак на российскую территорию с воздуха.