ВС России улучшили позиции в центральной части Константиновки в ДНР.

Наши бойцы также продвинулись в районе железнодорожного вокзала и в восточной части города, рассказал глава республики Денис Пушилин в эфире "Вестей".

Кроме того, ВС России заняли более выгодные рубежи в Гришино, несмотря на сопротивление противника.

Ранее начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что российская армия взяла под контроль более 60% территории Константиновки. Город играет ключевую роль для ВСУ в плане снабжения Краматорско-Славянской группировки, в нем расположен крупный транзитный железнодорожный узел.