Соцфонд объяснил, как избежать ошибок при расчете пенсии

В России действует многоуровневая система контроля, исключающая массовые ошибки при назначении пенсионных выплат. Об этом рассказали в понедельник, 30 марта, в Социальном фонде.

Ведомство уточнило, что особое внимание уделяется при расчете пенсий периодам до 2002 года, когда данные могли сохраняться не полностью. Во избежание ошибок используется программа проверки выплатных дел. С 2019 по 2025 год проверено более 40 миллионов дел, а свыше 1,2 миллиона граждан получили помощь в подтверждении стажа.

По каждому обращению россиян в связи с назначением пенсий проводится проверка по всей вертикали — от клиентских служб до контрольно-ревизионных подразделений.

Кроме того, если обнаруживается, что пенсионеру может быть выгоднее другой вариант учета стажа или заработка, специалисты Соцфонда самостоятельно инициируют сбор документов и делают перерасчет, сообщает РИА Новости.

Тем временем заместитель председателя совета директоров АО ХК "Сибирский деловой союз" Анастасия Горелкина рассказала агентству "Прайм", что в пенсионный стаж засчитываются определенные периоды — например, служба в армии, декрет, уход за пожилым родственником. Однако нестраховые периоды учитывают только при наличии хотя бы минимального официального трудового стажа — достаточно буквально нескольких дней работы.

Член Экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической‌ политике Государственной‌ Думы Валерий Тумин напомнил, что большинство федеральных выплат российским пенсионерам начисляют в беззаявительном порядке, но некоторые меры поддержки все-таки требуют подачи заявления. Без этого пенсионер рискует лишиться льготы.